Monica Bellucci e Laura Chiatti insieme fanno impazzire il web

Laura Chiatti e Monica Bellucci, entrambe umbre, sono apparse in una storia su Instagram insieme e i fan sono letteralmente impazziti. Non capita tutti i giorni di vederle nella stessa immagine, ed è per questo che i follower sono andati in visibilio. Due bellezze tutte italiane, che il cosmo intero ci invidia. A condividere lo scatto è stata la moglie di Marco Bocci. "Bei ricordi... io e la mia compaesana Monica Bellucci, nonché donna più bella del mondo". Questa è la dichiarazione di ammirazione che la bionda ha voluto fare alla mora.

La foto risale a qualche tempo fa e le due sono più belle che mai. Lo scatto è stato fatto in occasione della prima di un film "Manuale d'Amore 3", uscito nel 2011. Sullo sfondo si vedono, infatti, gli occhi verdi di Riccardo Scamarcio e Valeria Solarino. Gli altri componenti del cast erano: Carlo Verdone, Robert De Niro e Michele Placido, sotto la direzione di Giovanni Veronesi.

L'immagine ha riscosso tutto questo successo anche perché rappresenta la bellezza italiana in tutta la sua essenza.