Morto il disegnatore della Lego, Jens-Nygaard Knudsen

Il padre dei mattoncini e omini gialli della Lego, Jens-Nygaard Knudsen, ci ha lasciati mercoledì all’età di 78 anni. Era nato nel 1942, in Danimarca, e aveva lavorato come disegnatore per la Lego dal 1968 al 2000, lanciando ufficialmente nel 1978 il progetto figurine.

Quei pupazzetti dall’espressione neutra - che hanno fin da subito conquistato il mercato - sono diventati un modo giocoso per esperire il mondo, per dargli una rappresentazione del tutto personale. Mattoncini e figurine sono entrati a far parte delle culture più diverse, perché tutto era affidato alla fantasia dei bambini, oltre che a quella del suo ideatore.

Leggendaria la battaglia sul mercato tra la Lego e la sua diretta rivale Playmobil. Lo scorso Natale Playmobil ha realizzato la Casa delle bambole trasportabili e la Caserma dei Ghostbusters. Mentre la Lego ha risposto con il famoso Castello di Hogwarts di Harry Potter.

Jens-Nygaard resterà sempre vivo grazie alla forza del suo lavoro e alla passione attraverso la quale ha espresso tutta la sua creatività. Con semplicità e umiltà è arrivato dritto al cuore del bambini, e soprattutto dei genitori.