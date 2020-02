Scuola vieta gli zaini, studente porta i libri nel microonde

La bizzarra storia arriva dalla Spalding Grammar School, una scuola britannica che ha vietato gli zaini per proteggere la salute degli studenti, sulle cui spalle grava solitamente un peso eccessivo.

Inizialmente il divieto era stato imposto soltanto ai più giovani, dai 7 agli 11 anni, poi è stato esteso anche agli studenti delle superiori. L'invito dei dirigenti dell'istituto ai ragazzi è stato: “Trovate modi più fantasiosi per portare i libri a scuola”.

Ebbene, Jacob Ford, uno studente di 17 anni, ha preso in parola questa esortazione e, un po' per ironia, un po' per una vera e propria forma di protesta pacifica, si è presentato a scuola portando i libri in un fornetto a microonde.

A quanto pare la risposta bizzarra del giovane studente è stata spalleggiata da molti studenti e genitori, con tanto di petizione per far abolire il divieto. Ma i dirigenti dell'istituto (almeno fino ad ora) sono stati irremovibili e, anzi, hanno sospeso Jacob per il suo comportamento inappropriato e irrispettoso.

