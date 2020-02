Coronavirus, 232 i contagiati, tra i quali una donna bergamasca a Palermo

La situazione del Coronavirus in Italia: oggi il numero dei contagiati è salito a 232, mentre i morti finora sono 7. Ai casi registrati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio si va ad aggiungere un nuovo contagio in Sicilia: come riporta TgCom24, si tratta di una turista di Bergamo in vacanza a Palermo.

La donna è stata ricoverata nell’Ospedale Cervello per i controlli dopo aver manifestato sintomi influenzali: poche ore dopo la Regione siciliana ha confermato che, dopo l’esame al tampone, la paziente è risultata positiva ed è stata subito ricoverata. Sono stati messi in quarantena anche i suoi amici e le persone che sono state in contatto con lei.

I test sui casi sospetti eseguiti i Val d’Aosta, invece, sono risultati negativi e dunque al momento nella regione non ci sono casi. Negativi sono anche i risultati dei tamponi su sei persone rientrate in Abruzzo dopo essere state nelle zone a rischio del Nord Italia. Nel frattempo sono tornati in Italia i 40 italiani originari di Lombardia e Veneto che erano partiti per una vacanza alle Mauritius: dopo aver rifiutato la quarantena predisposta dalle autorità locali, i connazionali hanno deciso di rientrare in Italia dopo un’odissea di circa 30 ore trascorse in aereo.