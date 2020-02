Coronavirus, azienda americana sta lavorando sul primo vaccino sperimentale

L’emergenza Coronavirus sta spaventando il mondo e i ricercatori sono già a lavoro per trovare un vaccino. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, un’azienda farmaceutica statunitense avrebbe già realizzato un vaccino sperimentale: si tratta della Moderna Inc. e ha già spedito il primo lotto di vaccini ai ricercatori del Governo degli Stati Uniti i quali effettueranno i primi test umani.

Le fiale di vaccino sono state sviluppate nell’impianto di produzione di Norwood, in Massachussetts, e sono state inviate all’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive di Bethesda. Il prossimo passo saranno, appunto, i test su circa 20-25 volontari sani, previsti entro le fine di aprile. Il direttore del NIAID, Anthony Fauci, ha spiegato in un’intervista che i ricercatori dovranno verificare se due dosi del vaccino sono sicure e capaci di indurre una risposta immunitaria in grado di proteggere dall’infezione. I risultati dei test potrebbero essere disponibili già a luglio.