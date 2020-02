Assorbenti gratis per tutte le donne in Scozia: primato mondiale

Le polemiche su assorbenti e tamponi femminili - tampon tax - sono state aspre in questi ultimi tempi. Ed ecco che arriva una notizia dalla Scozia che fa ben sperare: qui, infatti, i prodotti da usare durante il ciclo mestruale diventeranno gratis per tutte le donne che ne hanno bisogno. Una rivoluzione, è il primo Paese al mondo a fare una cosa del genere. Speriamo che disposizioni come questa vengano imitate ovunque.

Il nuovo disegno di legge - approvato con 112 voti a favore - del parlamento scozzese, oltre alla gratuità di questi prodotti, prevede la loro distribuzione anche in centri sociali e di aggregazione pubblici. La proposta ora passerà al vaglio e seguirà tutto l'iter che deve seguire in questi casi. Può darsi che venga modificata, ma già così è un grandissimo passo avanti.

In questo modo, si potrà arginare la "period poverty", ovvero la difficoltà per alcune fasce di reddito di rifornirsi di assorbenti e tamponi che non sono un bene di lusso, ma necessari per tutte le donne in periodo fertile. Le persone meno abbienti potranno affrontare il problema con più tranquillità.

Nel 2018 era passata una legge che determinata la gratuità degli assorbenti femminili all'interno delle scuole e delle università scozzesi. Questo perché la questione in essere per le giovanissime non era assolutamente da sottovalutare. Molte, infatti, non riuscivano a rifornirsi di questi prodotti necessari.

In Italia i tamponi non compostabili sono tassati al 22% (quelli compostabili al 5%), praticamente come il tartufo. Gli assorbenti non sono un bene di lusso, sono una necessità di primaria importanza per 5 giorni al mese per tutte le donne. La Scozia è un esempio di civiltà e parità di genere.