La coppia cinese allo Spallanzani è guarita

Mentre in Italia si stanno intercettando altri contagi, buone notizie da Roma. Infatti anche la cittadina cinese, contagiata dal nuovo Coronavirus e ricoverata allo Spallanzani di Roma è guarita. Insieme al marito, era ricoverata dal 29 gennaio per il Covid-19. A darne notizia è l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Anche il marito è guarito. L'assessore D'Amato dice di aver fatto visita ai coniugi che riferisce di aver trovato in ottime condizioni.

Dopo i test risultati negativi, a 29 giorni dal ricovero, viene sciolta la prognosi, come riferisce il nuovo bollettino medico dell'ospedale romano. Attualmente la coppia rimane ricoverata in degenza ordinaria. La donna, trasportata oggi dalla rianimazione al reparto, ha condizioni cliniche in netto miglioramento e secondo i medici dello Spallanzani è "vigile e orientata". Anche il marito è in reparto e "prosegue con successo la riabilitazione."

Intanto a fare il quadro della situazione globale oggi è il direttore dell'Oms, Hans Kluge che durante una conferenza stampa ha riferito: "Ad oggi ci sono 80.980 casi di Covid-19 in 33 Paesi, 13 dei quali nella Regione europea. Oltre il 95% dei casi è in Cina, solo il 3% al di fuori".