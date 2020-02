Perde 50kg e diventa Miss Gran Bretagna 2020: la rivincita di Jen Atkin

Con perseveranza e tenacia si può raggiungere qualsiasi obiettivo: lo dimostra la storia di Jen Atkin, vincitrice del titolo di Miss Gran Bretagna 2020.

La splendida 26enne, intervistata da Bored Panda, ha raccontato che un tempo il suo stile di vita era molto diverso da oggi, come il giorno e la notte. Mangiava in modo sregolato e conduceva una vita sedentaria e per questo era decisamente in sovrappeso.

Ma c'è stato un evento nella sua vita che l'ha motivata a cambiare. Jen infatti è stata scaricata dal suo ex fidanzato che la riteneva "troppo grassa". Quell'episodio ha rappresentato l'inizio di un viaggio per la ragazza.

Jen infatti da allora ha deciso di cambiare vita e ha iniziato a praticare sport 5 volte a settimana: l'attività fisica è diventata fondamentale nella sua vita. Per quanto riguarda il cibo, Jen ha raccontato che ora mangia in modo decisamente più sano e che non esagera più come una volta, anche se si concede ancora qualche extra di tanto in tanto.

La sua determinazione l'ha portata a passare, nel giro di 2 anni, da 240 libbre a 125 libbre. Oggi è felicemente sposata e quest'anno è stata incoronata Miss Gran Bretagna 2020. "Qualche anno fa, se qualcuno mi avesse detto che sarei diventata Miss Gran Bretagna non ci avrei mai creduto!", ha rivelato.

E per chi volesse seguire il suo esempio, Jen consiglia: "La coerenza e la costanza sono fondamentali per cambiare stile di vita! Bisogna vivere giorno per giorno, immaginando dove potresti essere tra 3 mesi e correre per raggiungere quell'obiettivo".

(Credits photo: elitereaders.com)