Babbuino scappa con due femmine prima della sterilizzazione: il video è virale

È accaduto in Australia, a Sydney. Un babbuino maschio destinato alla sterilizzazione è fuggito dalla clinica veterinaria dove stava per essere sottoposto a vasectomia.

L'animale è scappato nel parcheggio della clinica in compagnia di altri due esemplari femmine e la scena è stata ripresa e pubblicata sui social da alcuni presenti, diventando subito virale.

Per qualcuno l'animale si sarebbe concesso un'ultima fuga d'amore. Anche se è servita a poco, perché i tre fuggitivi sono stati catturati e l'esemplare maschio è stato sottoposto alla sterilizzazione, come da programma.

Anche la polizia australiana ha confermato la notizia. Sul canale social ufficiale è infatti apparso un post (poco serio, a dire il vero) che rivela anche un dettaglio: i babbuini, durante la fuga, sarebbero passati anche dal mercato, dove hanno rubato qualche banana. Ora comunque, assicurano, la situazione è sotto controllo.

This is not a Mandrill! Earlier this afternoon, a troop of baboons escaped from a facility and were going bananas in Camperdown. Police and wildlife handlers now have the situation under control, so please let them do their job and don't be tempted to pry, mates.