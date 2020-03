Questo cucciolo sorride a tutti per farsi adottare: il video dolcissimo

Il video che state per vedere è davvero dolcissimo. Ci troviamo in un rifugio per cani senza una famiglia della Louisiana, Humane Society of Northwest Louisiana, qui c'è un cucciolo che sorride a tutte le persone che entrano in canile: spera in questo modo di essere adottato. È una scena davvero commovente, i cani ci parlano con gli occhi e questo piccolino sembra proprio dire: "Vieni, accarezzami, amami".

La gente si avvicina e lui sfoggia un sorriso affascinante, quanto è dolce! La direttrice del rifugio ha detto che si sono accorti di questo comportamento per caso. Burreaux, questo il suo nome, fa parte di una cucciolata di 8 cani e, quando fu trovato non stava molto bene. Durante la fase di guarigione e ripresa, gli assistenti hanno visto che chi si avvicinava e gli parlava in maniera dolce veniva ripagato con un gran sorriso.

È così che al canile hanno deciso di pubblicare il video del talento naturale di Burreaux per farlo adottare il più presto possibile. E di fronte a tanta dolcezza è impossibile resistere.