Scappa dalla quarantena e va a sciare: scoperto dai medici dopo una caduta

Non ha saputo resistere al richiamo della neve un 50enne di Vo' che, nonostante il divieto, ha deciso di scappare dalla Zona Rossa per recarsi in Trentino.

A tradirlo, però, è stata una rovinosa caduta, con conseguente rottura del femore, a seguito della quale venerdì scorso il padovano è stato portato all’ospedale di Cavalese, dove i medici hanno scoperto la sua provenienza. A riportare la notizia è stato il quotidiano L’Adige.

L'uomo, che è risultato negativo al Coronavirus, proveniva proprio da uno dei comuni della Zona Rossa. In particolare dal paese in cui è stato registrato il primo morto per Covid-19 in Italia e dove sabato scorso sono stati registrati 77 casi positivi.

Per la frattura riportata, il paziente è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico e trattato con tutte le precauzioni del caso: tenuto in isolamento è stato seguito da solo da personale munito di occhiali, mascherina, guanti e camice monouso. Dopo tre giorni è stato dimesso e potrà proseguire la convalescenza a casa.

Ovviamente, avendo violato la direttiva del Governo che vieta l'allontanamento dai Comuni della Zona Rossa, l'uomo è stato segnalato ai Carabinieri.

