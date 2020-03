Addio a Suor Germana: si è spenta all’età di 81 anni

Fu autrice di molti libri di cucina, passione che la rese famosa in tutta Italia anche grazie alla collaborazione con il settimanale religioso “Famiglia Cristiana” per cui curava una rubrica.

Suor Germana, al secolo Martina Consolaro, è scomparsa a Caronno Varesino all’età di 81 anni. In ottemperanza alle misure del Governo per contrastare il Covid-19, la cerimonia funebre si svolgerà in forma strettamente privata.

La passione per la cucina è nata ed è stata coltivata nel suo paesino di origine, Durlo di Crespadoro, in Veneto. Qui ha gestito un corso di economia domestica per fidanzate, insegnando loro che la buona cucina era un bel modo di riunire tutta la famiglia.

Il suo primo libro, ”Quando cucinano gli angeli”, esce nel 1983 e diventa un grande inaspettato successo. Tanto che dal 1987 in poi viene pubblicata ogni anno "L'Agenda di Suor Germana".

Nel corso degli anni la suora diventa nota al grande pubblico anche grazie alla televisione che spesso la ospita in trasmissioni come "Mi manda Lubrano" o "Forum". La sua ultima pubblicazione, "Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga", è datata 2016.

