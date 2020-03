Facebook, iniziati i test per la condivisione diretta delle storie su Instagram

Facebook ha dato avvio alla fase di test della funzione di cross posting sulla piattaforma, con l’introduzione della voce “Condividi storia su Instagram”. Attualmente è già attiva la funzione opposta, ossia la possibilità di condividere su Facebook in maniera diretta una storia realizzata su Instagram.

Nell’ottica di un’integrazione totale tra le varie piattaforme, adesso Facebook vuole mettere a disposizione dei propri utenti anche l’opzione inversa. Come ha reso noto un portavoce della società, Menlo Park, in questo modo l’azienda vuole rendere più semplice per gli utenti la possibilità di condividere con gli amici le proprie storie, visto che si possono anche avere contatti e follower diversi tra i due social.

In questo modo, invece, sarà possibile condividere la stessa storia con tutti, indipendentemente dalla piattaforma sulla quale verrà creata. Il passo successivo, probabilmente, sarà quello di sincronizzare lo stato delle storie “già viste”, così da impedire a un singolo utente di vedere la stessa storia due volte. Come accade sempre nella fase di test, questa nuova funzione non sarà subito disponibile per tutti gli utenti, ma lo sarà progressivamente in futuro.