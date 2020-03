Coronavirus, la Cina spedirà all'Italia 1000 ventilatori polmonari

La Cina ha annunciato che venderà all'Italia 1000 ventilatori polmonari. Il contratto è stato firmato tra il ministro Luigi Di Maio e il suo omologo cinese Wang Yi e da quanto si apprende la partita di strumentazione medica dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.

La Cina si fa quindi partecipe alla risposta di aiuti massicci per l'emergenza coronavirus in Italia, viste le gravi difficoltà in cui versano gli ospedali italiani. Nella telefonata tra Di Maio e il suo omologo Wang Yi si è infatti discusso dell'opportunità di avviare una grande cooperazione sanitaria e tecnologica tra i due Paesi. Inoltre Di Maio assicura che le commesse italiane sono messe in priorità tra le aziende cinesi per soddisfare le richieste del nostro paese.

Il ministro degli Esteri ha così commentato l'accordo: "L'amicizia e la solidarietà reciproca pagano". Mentre il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Un'ottima notizia che la collaborazione tra Paesi porta a risultati concreti. Quanto realizzato tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo cinese Wang Yi è segno che la solidarietà e l'amicizia tra i Paesi è l'unico vero antidoto quando si combattono epidemie come quelle del coronavirus. Centomila mascherine di massima tecnologia, ventimila tute protettive, oltre a cinquantamila tamponi per effettuare test diagnostici donati – ha detto ancora – sono un aiuto importante e soprattutto la possibilità di acquistare mille ventilatori polmonari. Nelle emergenze è necessario che il primo concetto sia la solidarietà, la trasparenza e la condivisione, perché è una battaglia che ci unisce tutti come essere umani per salvaguardare la vita di tutti".