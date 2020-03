Laura Chiatti e Marco Bocci: appello per la Terapia intensiva di Perugia

Poche ore fa Laura Chiatti e Marco Bocci hanno lanciato un appello attraverso i propri canali social per promuovere un'iniziativa in sostegno della Terapia Intensiva di Perugia.

L'iniziativa, lanciata da Erika Tarditi (sorella di un'anestesista dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia), consiste in una raccolta fondi per rafforzare il reparto che, come già accaduto in diverse regioni d'Italia, sarà quello più impegnato nell'emergenza per la diffusione del contagio del Coronavirus.

I due attori, entrambi Umbri, hanno voluto dare il loro contributo per sostenere l'ospedale della città di Perugia. Così hanno chiesto ai propri follower di seguire l'iniziativa e, se possibile, di fare una donazione (anche piccola) a supporto della Terapia Intensiva.

Marco e Laura, alla fine del messaggio, hanno anche colto l'occasione per ricordare a tutti l'importanza di osservare le disposizioni del Governo e, quindi, di restare a casa.

Visualizza questo post su Instagram Aiutiamo anche la nostra Umbria nelle storie il link in SWIPE UP per donare. Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 11 Mar 2020 alle ore 12:08 PDT

(Credits photo: Instagram/laurachiatti82)