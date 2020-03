Prezzi folli per le mascherine in farmacia: 60 euro l'una a Milano

Le mascherine FP3, in grado di proteggerci in questo momento in cui è scoppiata la pandemia Coronavirus, hanno raggiunto prezzi folli in farmacia. Da qualche giorno stanno girando sul web le foto degli scontrini che fanno vedere a quanto sono arrivati quelli che ormai possiamo chiamare beni essenziali, ma anche di lusso. Per la precisione, in una farmacia di Milano, una mascherina costa 60 euro.

Ovviamente il popolo del web è insorto. È bastato postare la foto dello scontrino sui social network e la polemica è scattata in un secondo. Ma la farmacia in questione si difende, dicendo che il prezzo è giusto e che anche le autorità lo hanno verificato.

Ecco le parole del titolare in merito: "Siamo al centro di aspre critiche, offese e perfino minacce sui social per il prezzo del prodotto che offre la massima protezione rispetto ai modelli FP2 e FP1. La nostra farmacia, il 12 marzo, è stata oggetto di indagini di Nas e guardia di finanza, che hanno appurato la piena regolarità del costo delle nostre mascherine FP3". 60 euro per una mascherina, quindi, sono il prezzo adeguato. Questa tipologia, infatti, è quella che usano i medici che sono a contatto con i malati. Sono professionali, quindi, e garantiscono una maggiore protezione.

La mascherina è senza dubbio importante, ma non abbassiamo mai la guardia circa le altre misure di contenimento che sono state indicate dal governo. Coprirsi le prime vie di accesso è importantissimo, ma anche tenersi a distanza di un metro l'uno dall'altro e uscire di casa solo lo stretto necessario.