Questa mamma è la prima a testare un vaccino sperimentale per il Covid-19

Jennifer Haller è una mamma di due adolescenti, ha 43 anni e vive a Seattle con la sua famiglia. E' manager in un'azienda biotech e ha deciso di fare una cosa che potrebbe rivoluzionare la sua vita e quella del mondo intero. Jennifer infatti è la prima volontaria al mondo a cui sia stata iniettata una dose del vaccino sperimentale contro il coronavirus. I social hanno testimoniato la sua esperienza in alcuni video che la ritraggono mentre si sottopone all'iniezione e che hanno immediatamente fatto il giro del web. "Ci sentiamo tutti così impotenti. Per me è una sorprendente opportunità per fare qualcosa", ha dichiarato la donna mentre si trovava al Kaiser Permanente Washington Research Institute.

A shot, a milestone in the race to protect the world from the mounting pandemic. Jennifer Haller, 43, the first healthy participant of the trial takes the potential COVID-19

Jennifer Haller, 43, e para që merr vaksinën potenciale ndaj #coronavirus @VOANews pic.twitter.com/oinYXNukgg — Aurel Boriçi (@AurelBoriciBT) March 16, 2020

Insieme a lei ci sono altri 45 volontari, tra i 18 e i 55 anni d'età. La sperimentazione durerà alcune settimane e ancora non sappiamo gli effetti che questo vaccino potrebbe comportare nell'uomo. Jennifer ha spiegato le modalità del suo esperimento volontario: dovrà tenere un diario giornaliero nel quale appuntare la sua temperatura corporea e soprattutto eventuali sintomi o effetti collaterali legati a un test che, se dovesse funzionare, potrebbe segnare la svolta nella lotta contro l’epidemia da Covid-19. Jennifer, però, dovrà essere monitorata per 14 mesi. Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, ha affermato che il nuovo studio, "lanciato a una velocità record, è solo un primo passo, per quanto importante, verso il raggiungimento la creazione di un vaccino contro il Coronavirus. Anche se la sperimentazione avrà successo, il vaccino sarà disponibile per un uso diffuso nei prossimi 12/18 mesi".

Insomma non c'è che da aspettare, sperando che questa sperimentazione possa andare a buon fine.