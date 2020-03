18enne apre una capsula del tempo fatta dai parenti e scopre moltissimi ricordi

Gracie Chastain ha appena festeggiato un 18esimo compleanno molto particolare. Per renderlo unico, sua madre Kim aveva in programma qualcosa di speciale per lei. Qualcosa che è stato in lavorazione per 17 anni. Infatti quando Gracie ha compiuto un anno, Kim le ha comprato una capsula del tempo. Ha poi invitato amici e parenti per riempire questa scatola di cimeli, gioielli, foto, cose di valore, tutto ciò che volevano. Per 18 anni hanno mantenuto il segreto per fare una sorpresa a Gracie.

"Abbiamo traslocato un paio di volte da quando abbiamo fatto la capsula del tempo, ma negli ultimi dieci anni, è stata nel retro di un ampio ripostiglio nel seminterrato, sepolto sotto scatole di libri", ha raccontato la mamma Kim al magazine Bored Panda, "I miei figli non entrano mai lì perché pensano che sia inquietante, quindi è passato inosservato per tutti questi anni." Quando Kim ha tirato fuori la capsula del tempo e l'ha regalata al Gracie, aveva in mano una macchina fotografica per immortalare il momento in cui sua figlia l'apriva. Un'emozione indescrivibile, almeno vedendo le foto. La mamma ha infatti caricato le foto sul suo profilo Facebook ed è diventata subito una storia virale, apprezzata da moltissimi utenti.