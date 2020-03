Emma festeggia i 10 anni di carriera: "Avevo ragione io, ho smentito chi diceva che sarei durata poco"

Era il 16 marzo 2010, Emma era in semifinale nel programma Amici, che avrebbe vinto dieci giorni più tardi e, intanto, pubblicava Oltre, il suo primo EP. Sono già passati, dunque, dieci anni dall'inizio della carriera della cantante.

E, per festeggiare il tanto atteso anniversario, Emma ha pubblicato un post su Instagram con due vecchie foto dell'EP e ha scritto: "Dal 16 marzo 2010 non mi sono più fermata. Le battaglie da combattere sono state davvero tante anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite" e ha sottolineato come è stato bello, per lei, smentire chi non credeva nel suo talento: "È stato bello smentire chi si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io."

Emma, che nell'ultimo ha passato dei periodi difficili, a causa della malattia, ha scritto che spera di passare ancora tanto tempo nel mondo della musica: "Spero che questo sia solo il primo compleanno importante che di cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore soprattutto per chi come me ha imparato a guardare Oltre... Buon compleanno a noi."

Tanti auguri, Emma!