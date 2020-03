14 elefanti mangiano e riposano nei campi abbandonati dall'uomo

Stanno facendo il giro del web le foto di un gruppo di elefanti che, approfittando della temporanea assenza dell'uomo, hanno fatto irruzione in un campo coltivato, hanno mangiato fino a sazietà e poi hanno colto anche l'occasione per schiacciare un pisolino.

L'episodio è accaduto in un villaggio nella provincia di Yunan, in Cina, dove i grandi pachidermi sono molto diffusi e scene di questo tipo possono capitare.

A quanto pare, mentre gli umani stanno mettendo in pratica l'isolamento sociale per contrastare il contagio da coronavirus, molti animali si sentono liberi di girovagare per campi e villaggi deserti, luoghi dai quali solitamente si tengono alla larga.

I 14 elefanti immortalati nelle foto, infatti, in cerca di cibo, si sono imbattuti in un questo campo dove, dopo aver fatto una scorpacciata di zucchero di canna, si sono anche sdraiati a riposare indisturbati.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. ❤️https://t.co/Xm1Mou497o pic.twitter.com/lmByfcD1sg