Coronavirus: per l'OMS il picco in Italia potrebbe essere raggiunto entro la prossima settimana

In una recente intervista anche Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della Sanità, si è espresso sul discusso picco di coronavirus in Italia, dichiarando che "potremmo averlo entro la prossima settimana, che sarà decisiva".

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Oms, sulla stessa linea aggiunge: "Se continuiamo a stare a casa, le prossime due o tre settimane saranno molto importanti per la risoluzione".

Più volte si era parlato di picco anche nelle scorse settimane, previsione che è stata poi rivista e "posticipata" in base ai dati raccolti quotidianamente.

In una intervista recente Guerra ha spiegato: "Il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva e quindi probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Credo che questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto ed efficacia".