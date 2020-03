Il re diella Thailandia va in vacanza in Baviera mentre dilaga il contagio

Con 20 concubine e un folto seguito di servitori, Maha Vajiralongkorn, conosciuto come Rama X, re della Thailandia, si è spostato dal suo Paese e ha raggiunto la stazione sciistica di Garmisch-Partenkirchen in Baviera. Noncurante delle regole che impongono di non uscire di casa, il re è addirittura andato in vacanza. Tutto gli alberghi della zona sono, ovviamente, chiusi tranne il Grand Hotel Sonnenbichl, che ha deciso di restare aperto per ospitare il re e tutto il suo staff.

Tutto questo è stato possibile grazie a un permesso speciale ottenuto dal distretto. Di fatto, come hanno spiegato dalla stazione sciistica, si tratta di un gruppo omogeneo che non verrà in contatto con nessuno. Nel frattempo, però, che circa 120 persone sono ritornate a casa perché possibili contagiati, anche se da Bangkok non hanno dato conferma della notizia.

Ovviamente, le vacanze del re di Thailandia non sono piaciute ai sudditi. L'epidemia dilaga e lui va in vacanza. Hanno espresso tutto il loro sdegno sui social. "Perché abbiamo bisogno di un re?" è il grido di battaglia dei dissidenti che in questo momento stanno facendo sentire la propria voce.

Rama X, infatti, non è molto presente nella vita del suo Paese e questo gesto non lo farà di certo amare di più.