Bollette di luce e gas più basse nel mese di aprile?

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha annunciato che nel mese di aprile le bollette avranno costi ridotti rispetto al solito. In particolare si parla di una riduzione del 18,3% per l'elettricità e del 13,5% per il gas.

Nella nota ufficiale dell'Arera si legge infatti che la riduzione è dovuta a "perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell'emergenza Covid-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali".

Nella stessa nota si legge anche che il fondo stanziato alla Cassa per i servizi energetici ambientali viene incrementato di mezzo miliardo (rispetto al miliardo attuale) per continuare a garantire la fornitura di elettricità e gas durante questa emergenza.

Stefano Besseghini, presidente di Arera, ha parlato dell'importanza di assicurare la continuità dei servizi e ha tenuto a ringraziare i cittadini, sottolineando quanto sia importante anche il contributo di chi sta mantenendo la regolarità dei pagamenti in un momento straordinario come questo.