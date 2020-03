Il pranzo della domenica ai tempi del Covid-19: una tavola sospesa tra i balconi

In tempi come questi, si sa, non si può uscire di casa e la domenica abbiamo voglia di condividere con qualcuno il pasto, magari all'aria aperta, complici le belle giornate che stanno per arrivare. È così che due vicini di casa di Porto San Giorgio a Fermo, nelle Marche, non si sono lasciati scoraggiare dalla quarantena e hanno voluto pranzare insieme. Come? Mettendo una tavola di legno sospesa tra i due rispettivi balconi. In questo modo sono riusciti a rispettare la distanza di sicurezza, a non violare le regole e a gustarsi il pranzo domenicale insieme.

La foto, condivisa sui social, ha fatto il giro della rete e in pochissimo tempo è diventata virale. Un simbolo di unione e solidarietà in questo momento difficile che stiamo vivendo. La tavola apparecchiata, un buon bicchiere di vino e il gioco è fatto. Gli italiani non vogliono rinunciare alle loro tradizioni, ma vogliono rispettare le regole imposte dal Governo, e si ingegnano come meglio possono.