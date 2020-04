Fabrizio Corona infrange le regole e festeggia 46 anni con Nina, Carlos e alcuni amici

Fabrizio Corona infrange ancora una volta le regole a festeggia il suo 46esimo compleanno insieme all'ex Nina Moric, al figlio Carlos e alcuni amici, contravvenendo in questo modo alle norme di distanziamento sociale, imposte dal Governo. Ovviamente, l'ex re dei paparazzi non ha resistito e ha dovuto condividere su Instagram gli attimi passati a stretto contatto con altre persone in questo periodo in cui si impone l'isolamento e, soprattutto, la distanza gli uni dagli altri.

Tutto questo ha fatto esplodere la polemica. I video publicati da Fabrizio erano più d'uno, ma dopo le critiche li ha cancellati tutti, lasciando solo quello più intimo insieme a Nina e Carlos. Corona spegne le candeline e poi bacia e si fa baciare dai presenti. Nella didascalia scrive: "C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi".

Negli altri filmati condivisi e poi rimossi, si vedeva il festeggiato mentre giocava a carte con molte persone. Non smette di far parlare di sé Fabrizio, anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.