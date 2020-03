Una ricerca mostra quando sarà probabile arrivare al giorno 0 dei contagi

Analizzando tutti i dati sui contagi, sulle vittime, sui ricoveri e sui guariti del Coronavirus, l'Einaudi Institute for Economics and Finance - istituto di ricerca universitario - è riuscito a delineare un quadro temporale in cui non ci saranno più contagi. Prima di tutto si parte dalla Lombardia, la regione più colpita in assoluto, per arrivare a tutte le alte zone d'Italia.

Stando ai dati emersi, il giorno di contagio zero per la Lombardia potrebbe essere il 22 aprile. L'analisi si basa su una manipolazione di tutte le informazioni in nostro possesso e gli studiosi si stanno concentrando sulle variazioni di giorno in giorno, sia in negativo che in positivo. Si tratta di un calcolo probabilistico, indicativo: ci sono troppe variabili che sfuggono e non è possibile dare una data così certa per la fine dell'epidemia.

Con contagio zero si indica il giorno in cui non verranno registrati nuovi casi di Covid-19. Questo non vuoi dire che il virus sarà sconfitto per sempre, ma che cominciamo la curva discendente e quindi si intravede una luce in fondo al tunnel. In generale, secondo i dati emersi dall'indagine, l'Italia non dovrebbe registrare più contagi verso metà maggio.

Ecco la lista delle altre città con la data del contagio zero.

- Abruzzo 11 aprile 2020

- Basilicata 7 aprile 2020

- Calabria 17 aprile 2020

- Campania 20 aprile 2020

- Emilia Romagna 28 aprile 2020

- Friuli Venezia Giulia 10 aprile 2020

- Lazio 16 aprile 2020

- Liguria 7 aprile 2020

- Lombardia 22 aprile 2020

- Piemonte 15 aprile 2020

- Puglia 9 aprile 2020

- Sicilia 14 aprile 2020

- Toscana 5 maggio 2020

- Trentino Alto Adige 6 aprile 2020

- Umbria 7 aprile 2020

- Valle d’Aosta 8 aprile 2020

- Veneto 14 aprile 2020

- Italia OLS aggregato 16 maggio 2020

- Italia LAD aggregato 9 maggio 2020

- Italia LAD aggregato 5 maggio 2020