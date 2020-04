Un gruppo di capre selvatiche alla conquista della cittadina in lockdown

In queste giornate di lockdown arrivano da tutto il mondo notizie di natura e animali che si stanno riprendono gli spazi lasciati liberi dagli umani, confinati nelle loro case per contenere il contagio.

L'ultima, ma solo in ordine di tempo, arriva dalla città costiera di Llandudno in Galles dove sembra proprio che un nutrito gruppo di capre selvatiche (si parla addirittura di 120 esemplari) abbia approfittato dell'assenza dell'uomo per godersi la città, passeggiando per le strade e facendo spuntini nelle siepi.

Di solito queste capre si limitano a scendere a valle del promontorio di Great Orme solo in caso di maltempo. Ma evidentemente l'occasione deve essergli sembrata imperdibile.

A documentare la "presa della città" da parte delle capre è stato Andrew Stuart, produttore di video e web del Manchester Evening News. Andrew ha assunto spontaneamente il ruolo di “goat corespondent”, pubblicando regolarmente aggiornamenti su Twitter e rendendo le intraprendenti capre delle vere star del web.

They know exactly what they’re doing. Have some lunch from a bush and then go for a lie down in the churchyard pic.twitter.com/naUH7YPBbK