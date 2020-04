A Roma un’anziana sola non mangiava da giorni: i Carabinieri l’hanno soccorsa

In questo periodo difficile non bisogna dimenticarsi che purtroppo ci sono anche tanti anziani che vivono da soli e che potrebbero avere bisogno di aiuto. Nel quartiere Nuovo Salario di Roma, ad esempio, una signora di 84 anni per giorni è rimasta abbandonata a sé stessa, senza cibo né acqua e in condizioni igieniche pessime.

È così che l’hanno trovata i Carabinieri che sono intervenuti per prestarle soccorso: gli agenti della stazione Roma Fidene sono giunti presso l’abitazione della donna dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno dovuto aprire la porta con una lastra di plastica e con l’aiuto di alcuni vicini dell’anziana signora.

La donna si trovava sul suo letto e non riusciva ad alzarsi: pare sia stata lasciata sola sia dalla badante che dalla figlia a causa della pandemia e intorno a lei c’erano solo piatti da lavare e sporcizia. I Carabinieri le hanno dato da mangiare e da bere e la anno assistita fino all’arrivo dei Servizi Sociali che l’hanno presa in carico. La signora adesso sta bene, si è ripresa subito e non ha avuto bisogno dell’intervento di un’ambulanza.