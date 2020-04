In provincia di Bari la spesa si fa in ordine alfabetico

Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ha deciso che fino al 13 aprile sarà possibile recarsi al supermercato in ordine alfabetico (l'iniziale del cognome del capofamiglia) due volte a settimana per nucleo familiare. Davide Carlucci ha preso questa decisione per limitare l'afflusso di persone che va a fare la spesa, considerando anche le festività pasquali.

Il sindaco ha comunicato la nuova ordinanza con un messaggio su Facebook, in cui ha aggiunto: "Se la moglie fa la spesa il lunedì, il marito può farla solo il giovedì. Massimo due spese alla settimana per nucleo familiare". Il lunedì e il giovedì sarà il turno dei cognomi che vanno dalla lettera A alle F, il martedì e il venerdì dalla lettera G alla lettera O, mentre il giovedì e la domenica dalla P alla Z. In questo modo si eviteranno assembramenti. Sono escluse dall'ordinanza farmacie e parafarmacie.

I portatori di handicap e i loro accompagnatori sono esenti da questa decisione. Inoltre, è possibile chiedere una deroga per casi eccezionali che dovranno essere autocertificati e inviati al comune.

Infine, il sindaco richiede la sanificazione dei supermercati due volte a settimana e invita nuovamente gli esercenti a far rispettare la fila e la distanza di sicurezza.