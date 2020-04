Il fondatore di Twitter dona 1 miliardo di dollari per combattere il coronavirus

Jack Dorsey, fondatore e amministratore delegato di Twitter e Square, ha annunciato di aver creato un fondo (Smart Small) per sostenere la lotta al coronavirus in cui ha convogliato circa 19 milioni di azioni di Square per un valore di circa 1 miliardo di dollari.

L'incredibile cifra donata dall'imprenditore rappresenta il 28% del suo patrimonio totale. Dorsey ha spiegato di aver scelto di utilizzare Square (e non Twitter) perché si tratta della società di cui detiene il maggior numero di azioni.

In uno dei post sul tema pubblicati su Twitter, Dorsey ha condiviso anche un documento pubblico, consultabile liberamente da tutti online, in cui vengono descritte le donazioni. Questo al fine di evitare eventuali accuse di gestione poco trasparente del denaro destinato ad attività filantropiche.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz