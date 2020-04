Infermiere riceve gli auguri dalla Juventus: il video bellissimo

Alcuni calciatori della Juventus, sia del presente che del passato, si sono riuniti virtualmente in un video per fare gli auguri ad Antonio, infermiere dell'ospedale di Arona, in Piemonte. I campioni del calcio hanno fatto così una bella sorpresa a un campione contro il Covid-19. Da grande tifoso, l'uomo ha apprezzato tantissimo il regalo. Bonucci, Douglas Costa, Chiellini, Daniele Rugani, Marchisio e altri hanno voluto rendere omaggio all'infermiere. Non si sono solo limitati a fare gli auguri, ma hanno dedicato ad Antonio un piccolo pensiero in questo momento difficile.

Ad organizzarlo è stata la sua fidanzata Alisia, che in un'intervista ha raccontato: "Antonio è un infermiere, costretto a vivere lontano da casa per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Nel giorno del suo compleanno un augurio va a chi infermiere lo è tutti i giorni, anche senza alcun elogio, lontano dalla propria terra e dagli affetti più cari. Il mio vuole essere un omaggio alla forza e alla perseveranza di chi si batte in corsia".

Un pensiero quindi a tutti gli operatori sanitari che in questo momento di emergenza non si risparmiano e mettono a repentaglio la loro vita per salvare la nostra. Ecco il video.