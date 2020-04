Arriva Tuned, l'app di Facebook dedicata alle coppie

Facebook ha reso disponibile una nuova app. Si chiama Tuned ed è dedicata alle coppie. Si tratta di una char a due, all'interno della quale è possibile scambiarsi messaggi vocali, stati d'animo, foto e musica. L'intento è quello di creare uno spazio virtuale solo per due persone e condividere emozioni e pensieri che nessun altro può vedere.

Nella descrizione della nuova applicazione si legge: "Tuned è uno uno spazio privato in cui tu e la tua metà potete essere voi stessi. Puoi essere sdolcinato, stravagante e sciocco come sei di persona anche quando sei lontano". Un modo per restare vicini, e alimentare l'amore, anche ai tempi del Covid-19.

Mark Zuckerberg, quindi, insieme alla società New Product Sperimentation, che ha creato Tuned, pensa alle coppie in un momento in cui i sentimenti sono la cosa più importante in assoluto. L'app per adesso è disponibile solo negli Stati Uniti e si può scaricare soltanto su iPhone e iPad.

Ma non è l'unica novità in campo amoroso. La società a settembre scorso, infatti, ha lanciato Facebook Dating, un app di incontri che fa concorrenza a Tinder e simili. La funzionalità, però, ha trovato uno stop dopo un'ispezione del garante irlandese della privacy.