Jennifer Aniston segue Fedez su IG e la Ferragni si ingelosisce

Jennifer Aniston avrebbe scatenato la (bonaria) gelosia di Chiara Ferragni. A rivelarlo con una divertente Storia postata su Instagram è stato suo marito Fedez.

A quanto pare, da quando i Ferragnez hanno realizzato un divertente video intitolato "Quarantena" utilizzando la sigla dell'amatissima serie tv "Friends", Jennifer Aniston avrebbe iniziato a seguire Fedez su Instagram. E non è tutto, perché l'attrice ogni tanto mette perfino dei like ai post del rapper.

Visualizza questo post su Instagram Si capisce che non ho molto da fare? Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 25 Mar 2020 alle ore 9:40 PDT

Così Fedez ha pensato bene di prendere in giro sua moglie rivelando: “Ogni volta che Jennifer Aniston mi mette like, Chiara si ingelosisce" - anche se poi il rapper precisa: "In realtà Jennifer Aniston mette like solo ai post con Leone”.

L'occasione, però, è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Così Fedez ha realizzato una Storia in cui, avvicinandosi a Chiara con un microfono giocattolo, chiede: "Sai chi mi ha appena messo like? Jennifer Aniston. Sbem”. E lascia cadere il microfono. Chiara resta solo a guardarlo, ma il suo sguardo dice più di molte parole...

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni e jenniferaniston9