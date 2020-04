In Cina nascono due adorabili panda gemelli: "Sano" e "Salvo".

Lo scorso 17 marzo nel centro di ricerca e allevamento del panda gigante di Chengdu in Cina sono nati due adorabili gemelli, i primi del 2020. Ora che il Paese sta finalmente uscendo dal periodo di lockdown totale, questa nascita inusuale è per tutti un vero e proprio messaggio di speranza.

I due graziosissimi cuccioli, che alla nascita pesavano 159,8 grammi e 119,5 grammi, sono stati chiamati simbolicamente chiamati "Ping" e "An An" (che in italiano si può tradurre con "Sano" e "Salvo").

Un ricercatore del centro, Wu Kongju, ha raccontato che Fuwa, la loro mamma, ha 17 anni ed ha già avuto altri 6 cuccioli prima di loro. La neomamma si sta mostrando molto amorevole con loro: subito dopo la nascita ha tenuto "in braccio" i piccoli rosa leccandoli affettuosamente.

Tutti gli operatori del centro, che stanno monitorando costantemente i piccoli, sono molto felici per questa nascita che dona speranza per il futuro in un momento così difficile per tutti.

(Credits photo: dailymail.co.uk)