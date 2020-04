Victoria Beckham svela la sua dieta e i suoi esercizi fitness

Ha 46 anni ma è ancora bellissima e ha un fisico che farebbe invidia a una ventenne: stiamo parlando di Victoria Beckham, l’ex delle Spice Girls che, anche in quarantena, non smette di curare il suo aspetto e il suo fisico, seguendo un programma di allenamenti quotidiani, oltre che una dieta specifica.

Su Instagram la moglie di David Beckham racconta giorno per giorno i suo segreti di bellezza, che vanno, appunto, dalla dieta fino alla beauty routine. Per mantenersi in forma in questo periodo, dunque, è possibile seguire i consigli dell’ex cantante. A colazione, ad esempio, lei mangia due cucchiai di aceto di mele, seguiti da un bicchiere di acqua calda e limone, una ciotola di semi di chia, frutti rossi e latte di mandorla e poi un bel caffè.

In alternativa, a colazione la Posh Spice prepara anche un centrifugato a base di mela, kiwi, limone, spinaci, broccoli e semi di chia, perché sostiene che variare l’alimentazione sia salutare. Sulla sua tavola, inoltre, non manca mai l’avocado: lo mangia tutti i giorni per fare il pieno di grassi monoinsaturi, vitamina E e antiossidanti per combattere l’invecchiamento.

Oltre alla dieta, come anticipato, Victoria segue un workout quotidiano insieme alla sua personal trainer, Tracy Anderson, 6 giorni su 7 per due ore al giorno. L’allenamento inizia alle 6 del mattino con 45 minuti di tapis roulant, tra corsa e camminata in salita. In seguito fa 30 minuti di esercizi per le gambe e 30 minuti di esercizi per le braccia. “Gwyneth Paltrow mi ha fatto conoscere Tracy Anderson nove anni fa e da quel momento mi sono sempre allenata con lei - ha scritto in un post su Instagram - Le ho chiesto di creare dei video con i miei workout, così li potete seguire mentre siete a casa”. In un video, infatti, la personal trainer spiega come tonificare le braccia con i manubri da un chilo e mezzo e un asciugamano.

Infine, Victoria si rilassa praticando anche yoga. Seguendo i suoi allenamenti su Instagram, insomma, anche le sue fan possono allenarsi in casa e mantenersi in forma anche durante la quarantena.