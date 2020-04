A Berlino si diffonde il cinema "condominiale" in sicurezza

Il lockdown in Germania, seppure meno drastico di quello che sta vivendo il nostro Paese, ha fermato molte attività ormai da un mese. Ma non ha fermato certamente le iniziative culturali.

Nella capitale tedesca si sta infatti diffondendo una nuova iniziativa, si tratta del cinema "condominiale", che consente agli abitanti del quartiere di vedere un film insieme, ma in completa sicurezza, stando a casa propria, sul balcone o affacciati alla finestra. Il film, infatti, viene proiettato sulle pareti dei palazzi.

Il primo film ("Il cielo sopra Berlino", del 1987), messo a disposizione da STUDIOCANAL e Wim Wenders Stiftung, è stato proiettato in un cortile a Prenzlauer Berg. Da qui è nato il progetto Windowflicks, che ha portato le proiezioni anche in altri cortili. Il motto è: “Se le persone non possono andare al cinema, il cinema potrebbe arrivare da voi”. Candidarsi per portare il cinema nel proprio cortile è semplice: se si abita in una palazzina di almeno 20 unità abitative e si gode di una vista su un muro libero, basta contattare l'organizzazione allegando una foto.

(Credits photo: alkhaleejtoday.co)