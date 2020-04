Kylie Jenner festeggia la nuova casa da 36,5 milioni di dollari

Kylie Jenner è tornata a far sognare i suoi fan postando sul suo profilo Instagram nuovi scatti super sexy, in cui mostra le sue ormai celebri curve. La 22enne magnate dei cosmetici, fasciata in un abito bianco attillatissimo, guarda l'obiettivo con un broncio incredibilmente seducente.

Visualizza questo post su Instagram lover girl Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: 24 Apr 2020 alle ore 4:51 PDT

E se la sua bellezza lascia senza parole, anche lo sfondo della foto non è da meno. Le foto, infatti, sono state scattate nella nuova "casa" che Kylie ha appena acquistato sborsando ben 36,5 milioni di dollari. Un vero affare per l'imprenditrice, se si considera che solo poco tempo fa la mega villa era stata valutata per 45 milioni di dollari.

A quanto pare la Jenner e sua figlia Stormi di due anni si sentano già a casa nella tenuta che vanta 7 camere da letto, 14 bagni, una magnifica piscina, uno schermo per proiezione all'aperto, un teatro privato al coperto, bar, sale giochi, una palestra e un'area sportiva con tanto di campo da tennis. Una dimora di quasi 6mila metri quadrati nel prestigioso quartiere di Holmby Hills a Los Angeles.

Visualizza questo post su Instagram quarantine bae Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: 24 Apr 2020 alle ore 5:31 PDT

Sicuramente una casa in cui non ci si può annoiare durante questa quarantena. E la star di "The Keeping Up With The Kardashians" lo sa benissimo...

(Credits photo: Instagram/kyliejenner)