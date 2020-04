Federica Pellegrini ringrazia Conte: "settimana prossima si ricomincia!"

Non potersi allenare per gli atleti è un vero guaio. Fortunatamente, però, con l’inizio della Fase 2 il prossimo 4 maggio saranno di nuovo consentiti gli allenamenti individuali dei professionisti. Chi pratica sport di squadra, come ad esempio il calcio, dovrà invece aspettare ancora un po’, fino al 18 maggio.

Di ciò è molto contenta Federica Pellegrini, la stella del nuoto che, tra l’altro, proprio nei giorni scorsi aveva sollevato una polemica, perché secondo lei il Governo non stava prestando la dovuta attenzione al mondo dello sport: in particolare, l’atleta ha evidenziato come le istituzioni si stessero preoccupando solo della ripresa del calcio e non di quella di tutte le altre discipline sportive. Il suo appello pare sia stato ascoltato.

Sui social la nuotatrice ha voluto ringraziare personalmente il Premier, esultando per aver avuto finalmente la possibilità di tornare ad allenarsi. Su Instagram la campionessa ha pubblicato una vecchia foto che la ritrae in procinto di tuffarsi e ha scritto nel post: “Aspetta aspetta che comincio a scaldarmi bene, settimana prossima si ricomincia! Grazie Conte”.