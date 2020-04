I buffet potrebbero essere banditi per sempre: l'esempio dell'Australia

Anche l'Australia sta pensando alla ripartenza e per questo il governo federale, gli esperti di salute e i leader statali stanno studiando le opportune misure di distanziamento e le regole che dovranno essere osservate per riportare gli australiani al lavoro al più presto.

Le cose cambieranno certamente nei pub, nei trasporti pubblici, nei cinema e in occasione di eventi sportivi. Soprattutto dal momento che non esiste ancora un vaccino.

Per i pub sono al vaglio una serie di regole per ridurre al minimo i contatti sociali, in particolare vietando l'uso di oggetti comuni (come le brocche e i menu in plastica). Negli hotel saranno probabilmente vietati i buffet, puntando sul servizio in camera almeno nella prima fase di allentamento delle restrizioni. Probabilmente pub e hotel non torneranno alla normalità fino a settembre, ha dichiarato al Daily Mail Australia Peter Collignon, microbiologo della National University.

Sarà necessario ridurre l'affluenza delle persone in luoghi chiusi (probabilmente almeno della metà), tracciare i contatti e rivedere le procedure di accesso. Per quanto riguarda il ritorno al lavoro, i tempi potrebbero essere scaglionati per ridurre il rischio di assembramento sugli autobus. Inoltre fare controlli della temperatura ai clienti di pub e cinema diventerà normale. Per poter assistere a spettacoli ed eventi sportivi, infine, potrebbe essere necessario sedersi a scacchiera per evitare di stare troppo vicini.

