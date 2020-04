Polemica per Andrea Iannone che scrive «Apprezzo le cose semplici» seduto su un'auto da 200mila euro

Andrea Iannone è finito al centro di una vera e propria bufera per un post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram.

Il pilota ha pubblicato 3 scatti che lo ritraggono sul tetto di un'auto di lusso mentre fotografa il paesaggio. La didascalia recita: “Imparando ad apprezzare le cose semplici”.

Il contrasto tra la didascalia e le foto ha scatenato le polemiche e i commenti degli haters, che (ovviamente) non si sono fatti attendere. Subito in molti hanno fatto notare che il campione era seduto su una Mercedes da 200 mila euro.

In sua difesa, però, è intervenuto (senza mezzi termini) Emis Killa, che prima ha scritto: “La didascalia fa riferimento al paesaggio. Ha scritto che apprezza le piccole cose, non che schifa le altre. Frustrati, invidiosi e ipocriti. Vi meritate la vita che fate”. Poi, quando gli haters hanno continuato a criticare, non ha esitato perfino a mandarli a quel paese...

Visualizza questo post su Instagram Learning to appreciate the simple things - #maniac #ai29 Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone) in data: 26 Apr 2020 alle ore 11:56 PDT

(Credits photo: Instagram/andreaiannone)