La Mug Cake sta spopolando: ecco come preparare (in pochi minuti) la torta in tazza al microonde

Voglia improvvisa di dolce a merenda o a colazione? La soluzione ideale è una mug cake: un dolce di origini statunitensi che, come suggerisce il nome, si prepara diretta mente in tazza.

I vantaggi? Sono tanti: è monoporzione, si prepara in pochissimi minuti, occorrono pochi ingredienti (e un microonde) e si sporca soltanto la tazza in cui poi verrà servito. La Cucina Italiana ci spiega come preparare una deliziosa Mug Cake nella versione base e nelle sue varianti.

Partiamo dagli ingredienti per la versione base: una tazza alta (tipo da caffè americano) leggermente imburrata, 6 cucchiai di farina, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di latte, 2 cucchiai di olio, 1 uovo, una punta di lievito per dolci.

Il procedimento è semplicissimo: basta mescolare prima gli ingredienti secchi e poi aggiungere quelli liquidi un po' per volta. Far cuocere la mug cake nel microonde per due minuti (se, verificando con uno stuzzicadenti, non è ancora pronta, proseguire la cottura per un altro minuto). A questo punto non resta che servire (anche calda)!

Questa torta monoporzione si presta ad infinite varianti, basta lasciarsi ispirare da fantasia e gusto. Per la mug cake "cookie’s and cream” basta aggiungere dei biscotti sbriciolati con crema alla vaniglia; per la versione "torta di mele" basta aggiungere una mela a dadini e cannella; per un "brownie" basta aggiungere cacao e scaglie di cioccolato fondente.

E per chi proprio non riesce a decidere, si può sempre preparare una versione diversa ogni giorno per provarle tutte!

(Fonte: lacucinaitaliana.it)