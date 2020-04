È morto l'attore di "The Millionaire" e "Vita di Pi", Irrfan Khan

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Irrfan Khan, attore indiano originario di Jaipur, amatissimo nel paese natale, ma anche all'estero.

Irrfan combatteva da tempo contro una rara forma di cancro al colon, diagnosticatogli due anni fa. Da allora si era trasferito per le cure nel Regno Unito. Dall'inizio dell'epidemia si era però trasferito a Mumbai, dove era ricoverato per una infezione e dove è morto all'età di 53 anni, lasciando la moglie e due figli.

Khan era considerato una delle più grandi celebrità di Bollywood, conosciuto e apprezzato nel mondo per le sue interpretazioni in numerosi film della regista indiana Mira Nair (come The Namesake e Salaam Bombay), ma soprattutto per film famosissimi come "The Millionaire", "Vita di Pi", "The Amazing Spider-Man", "Il treno per il Darjeeling", "Jurassic World" e "Inferno".

Nel 2011 aveva ricevuto una delle più alte onorificenze nazionali ed era stato premiato come migliore attore ai National Film Awards. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale a poco prima della chiusura dei cinema per coronavirus nel film Angrezi Medium.

(Credits photo: Instagram/irrfan)