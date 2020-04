Regno Unito in lockdown fino al giugno? Paura di un nuovo picco

Boris Johnson sembra pronto a confermare l'estensione del lockdown fino a giugno. Per il Primo Ministro, infatti, consentire al virus di dilagare nuovamente comporterebbe conseguenze per la salute e l'economia peggiori del prolungamento del blocco.

Robert Buckland, segretario di Stato per la giustizia, intervistato questa mattina ha dichiarato che tra i ministri c'è una propensione all'estrema cautela. Anche Nicola Sturgeon sarebbe contraria ad imminenti cambiamenti, sostenendo fortemente l'estensione delle restrizioni per altre tre settimane.

Tuttavia il Governo sta anche lavorando al piano per la ripartenza, valutando le peculiarità delle diverse regioni del Regno Unito e scegliendo quelle più adatte per testare la strategia di allentamento del blocco.

La partecipazione di Johnson in conferenza stampa di stasera sarà la prima apparizione pubblica dalla ripresa dell'incarico dopo la convalescenza e dopo la nascita del suo primogenito. Il Primo Ministro ha infatti posticipato il suo congedo di paternità per garantire la sua presenza in questo momento di crisi.