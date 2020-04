Scopre che la moglie è morta: 90enne rifiuta l'ossigeno e muore poche ore dopo

Il 90enne Bill Dartnall e sua moglie, l'81enne Mary, erano sposati da 63 anni. Una vita intera trascorsa insieme.

I due coniugi di Southampton, risultati positivi al coronavirus, sono stati ricoverati in un ospedale del Regno Unito, ma nella domenica di Pasqua Mary non ce l'ha fatta ed è morta. Quando Bill lo ha scoperto probabilmente deve aver pensato di non voler più vivere senza di lei, così ha rifiutato l'ossigeno e, appena 5 ore dopo, è morto anche lui.

A far conoscere la loro storia sono state Rosemary e Ann, le loro figlie, che hanno vissuto una doppia tragedia. Rosemary ha raccontato: “Quando gli hanno detto che mamma era morta ha cercato di togliersi la maschera dell’ossigeno e ha chiarito di non volerla. Papà si è rifiutato di indossare la maschera, non sappiamo esattamente perché, ma non voleva andare avanti”

Le due figlie hanno descritto Bill e Mary come due persone molto unite e laboriose: “Probabilmente papà non avrebbe voluto vivere senza la mamma. Erano una vera squadra ed è difficile immaginare uno senza l'altro”.