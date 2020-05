Milano: Navigli e Darsena affollati di gente come all'ora dell'aperitivo

Il 4 maggio in Italia è iniziata la tanto attesa fase 2, dopo il lungo lockdown per Coronavirus. Nelle settimane precedenti sono stati numerosi gli appelli del Governo e degli scienziati ai cittadini, ai quali si è chiesto di continuare ad adottare le misure necessarie per tenere lontano il virus, prima fra tutte il distanziamento sociale.

A giudicare da quello che abbiamo visto nella giornata di ieri a Milano, una delle zone più colpite d'Italia da casi di Covid-19, sembra che il monito non abbia sortito alcun effetto. In tanti, infatti, si sono riversati sui Navigli e lungo la Darsena, creando assembramenti. Qualcuno corre, altri chiacchierano, senza rispettare il distanziamento fisico, proprio come se si fosse realmente tornati alla normalità, dopo aver sconfitto il virus. Le immagini di ieri, 7 maggio alle ore 19, ritraggono una situazione già fuori controllo.

Con la riapertura di bar e chioschi che vendono birre da asporto, centinaia di giovani si sono sentiti di nuovo liberi di tornare alle vecchie abitudini. Niente di più pericoloso e sbagliato in questo momento. Con l'aggravante, per alcuni, di non indossare le mascherine, incuranti dei protocolli di sicurezza e del distanziamento fisico.