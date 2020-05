Tenta di scippare un pensionato ma viene messo KO da un campione di muay thai

Lunedì nel centro di Bologna è accaduto un episodio degno di un film: un ladro aveva preso di mira un pensionato 67enne che aveva appena prelevato 2000 euro all’ufficio postale. L'anziano, tra l’altro, ha problemi di deambulazione e quindi il delinquente deve aver pensato che sarebbe stato un colpo piuttosto semplice.

Lo scippatore, però, non aveva notato che un passante aveva visto tutto: si tratta di Alessandro Fiorini, campione europeo di muay thai nel 2006, due volte campione italiano e oggi istruttore di thai-box. Fiorini non ha esitato neanche un secondo, ha inseguito il malvivente, lo ha bloccato e lo ha tenuto fermo fino all’arrivo della Polizia che lo ha arrestato per furto con strappo pluri-aggravato.

“Non ci ho pensato due volte – ha detto il campione – quando ho capito chi era e cosa aveva fatto, l’ho inseguito”. Probabilmente lo scippatore, un 42enne, aveva seguito la sua vittima e atteso il momento giusto per colpire. Per fortuna, però, Fiorini si trovava lì ed è riuscito ad aiutare il pensionato scippato.