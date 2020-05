Ilary Blasi e Francesco Totti lanciano una nuova (e difficile) sfida

Come tutti noi, anche Ilary Blasi e Francesco Totti si trovano a casa, con i loro figli. E come tutti noi, stanno passando il tempo con un po' di esercizio fisico. È così che hanno deciso di lanciare una nuova sfida atletica a tutti i follower. Attenzione, è una sfida all'ultimo muscolo e (forse) solo i più allenati potranno farcela. Ma di cosa si tratta?

I coniugi hanno fatto vedere un esercizio abbastanza difficile che si fa in coppia e che concentra tutta la forza sugli addominali. È complicato spiegarlo a parole, come potete vedere con i vostri occhi.

Visualizza questo post su Instagram Pandemia fase 2 @francescototti Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 14 Mag 2020 alle ore 3:39 PDT

I fan hanno subito accettato la challenge e, a modo loro, hanno interpretato l'esercizio. I video delle persone che hanno provato ad allenarsi come la coppia famosa sono stati pubblicati sulle storie della conduttrice, e alcuni sono proprio da ridere. C'è chi ha eseguito il workout in maniera divertente, chi ce l'ha messa tutta per uguagliare Ilary e Francesco, chi alla fine ha mollato perché proprio impossibile.

Ora tocca a voi!