Giovane newyorkese va alle Hawaii e viola la quarantena: scoperto e arrestato grazie alle foto sui social

Un ragazzo di New York di 23 anni è stato arrestato alle Hawaii per aver violato l’obbligo di quarantena di 14 giorni, misura imposta dal Governo locale per cercare di arginare i possibili nuovi contagi. Il giovane, però, pur provenendo da una delle città più colpite al mondo, non ha voluto attendere e restare in isolamento per garantire la sicurezza degli abitanti della zona: sui social ha postato delle foto che lo ritraggono in spiaggia con una tavola da surf, oppure in giro per Honolulu.

Come se non bastasse, tra l’altro, il giovane per spostarsi avrebbe preso i mezzi pubblici e dunque il rischio che abbia contribuito a diffondere il Coronavirus sull’isola è alto. Alcuni abitanti, però, hanno notato i suoi post e le foto sui social e così lo hanno subito segnalato alle autorità: per il cittadino newyorkese sono subito scattate le manette.