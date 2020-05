Questi sono i tavoli che vorremmo per bere birra di nuovo insieme (ma in sicurezza)

Sono dei tavoli, con un ciambellone gonfiabile intorno e rotelle per muoversi, e sono perfetti per socializzare ai tempi del Coronavirus, quando la distanza di sicurezza deve essere la prima forma di divertimento. Una società che organizza eventi negli Stati Uniti ha avuto questa idea per rispettare le regole, ma anche per tornare alla vita di tutti i giorni. Il progetto di ispira a quello degli autoscontri e il primo ad averlo provato è un locale sulla spiaggia del Maryland, il Fish Tales a Ocean City.

Il risultato è molto divertente. Ci si può sportare liberamente sia all'interno che all'esterno del locale mantenendo sempre il distanziamento sociale. In questo modo non dovremmo più rinunciare a una bella birra fresca con gli amici, sarà possibile conoscere nuove persone e non avere l'incubo del contagio.

I tavoli con ciambellone gonfiabili possono essere acquistati o noleggiati, brandizzati o no, e promettono di tornare a vivere una vita semi normale prima della fine dell'epidemia.