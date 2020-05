Crisi tra Belen e Stefano De Martino? Via la fede nuziale e rispunta Iannone

Secondo le ultime clamorose indiscrezioni e le foto sul settimanale Chi, ci sarebbe nuovamente aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la quarantena, i due si sono separati fisicamente. La showgirl argentina è a Milano insieme al loro figlio Santiago, mentre l'ex ballerino si trova a Napoli da oltre un mese, per la conduzione del programma tv Made in Sud. I due si sono innamorati di nuovo nel 2019 e sembrava che tra di loro si fossero appianati tutti i problemi, ma forse qualcosa si è incrinato.

Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, che ha seguito Belen in giro per Milano, vediamo infatti che è andata a cena in un noto ristorante del centro. Quella che sembrava una normale serata con suo fratello si è improvvisamente trasformata in altro, visto che dopo mezzanotte, da una porta sul retro, ha fatto il suo ingresso Andrea Iannone, ex storico della ragazza. Il motociclista non ha mai dimenticato Belen. Dopo la rottura con Giulia De Lellis, in molti dicono che lui vorrebbe riconquistare la modella argentina, che però è indecisa sul da farsi. Accettare o meno le avances del bel motociclista? Di sicuro ha deciso di togliersi la fede nuziale: dalle foto infatti sembra sparita.